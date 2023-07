Dia Nacional do Escritor

Os livros estão presentes no dia a dia, nos nossos momentos de lazer, na escola, no trabalho, mas sempre por trás de cada livro sabemos que tem uma pessoa muito importante que se dedicou escrever. O escritor é capaz de mudar vidas, passar ensinamentos e criar momentos. No filme "A Bela e a Fera", Gaston pergunta para Bela: "Como pode ler isso? Não tem desenhos." E Bela responde: "Algumas pessoas usam a imaginação". Podemos criar e imaginar o que quisermos através dos livros e influenciar a vida das pessoas a serem melhor com ensinamentos que podem ser lidos várias vezes por anos. Você pode ser um escritor, basta usar a imaginação.