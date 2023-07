Da ficção ao Direito

Neste Dia Nacional do Escritor, não poderia deixar de escrever sobre um dos temas que tanto me traz orgulho: a minha trajetória literária e, mais especificamente, a minha porta de entrada nesse mundo tão rico da arte. Hoje, ávido leitor de obras jurídicas, como as de Pontes Miranda e de Clóvis Beviláqua, não posso deixar de louvar o tão proeminente papel que livros como Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes e até mesmo os quadrinhos da Turma da Mônica e da Marvel tiveram quando apenas estava iniciando minha trajetória literária. Muito mais do que simples instrumentos de alfabetização, essas obras de ficção têm a precípua função de criar e induzir o gosto pela leitura em tantas crianças e adolescentes, são veículos de valores, de cultura e de democracia e devem ser valorizadas.