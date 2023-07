A descoberta do escritor

Nos devaneios da noite, eu descobri ser mais do que uma mera pensadora e amante de um mundo que viera a ser meu viver.

As palavras foram esvaziando o eco da minha alma, até todos os sentimentos se tornarem um conto de amor e cheio de magia. Hoje, nas noites e manhãs que fico a pensar em beleza e destino, me encontro escrevendo um belo poema para ti, que me fez ser alguém com mais visão e apreço; pois tudo aquilo que vier me abalar irá, em algum momento, se transformar em um livro, muito em breve.

E hoje, aproveitando todas as oportunidades que foram a mim ofertadas, agradeço principalmente a esta coluna, que me reconheceu como escritora e que fez eu me reconhecer também. Feliz dia para todos nós, que todos os dias nos descobrimos na escrita e na alma de arte.