O jornalismo vive

Eu tinha 13 anos quando, através do O POVO educação, tive contato direto com o jornalismo pela primeira vez. E lembro pouca coisa da minha vida antes disso, é como se ela tivesse, de fato, (re)começado com essa experiência. Escrever deixou de ser somente sobre palavras e se tornou meu grito mais sincero, porque foi quando eu descobri um amor único. E a verdade sobre isso é que fazer o que ama não é apenas sobre o sentimento que você coloca. É sobre, instantaneamente, esse amor pelo que você faz ser transmitido de uma forma que só você consegue. E essa foi a parte mais importante do jornalismo para mim, ele fez eu me sentir única, encontrar o meu lugar no mundo, e entender que não importam os desafios, é nele que devo ficar.