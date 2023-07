Na boca dO POVO

A importância do jornalismo vai além de palavras publicadas, é uma ação de transportar notícias relevantes ou apenas novas aos leitores muitas vezes fiéis.

De uma avenida congestionada até uma nova doença descoberta, a notícia é importante e deve chegar a todas as pessoas do país. Muitas vezes elas não são espalhadas apenas pelo meio de comunicação principal, como as redes sociais, mas são passadas a todos pelas conversas e jornais televisionados.

As pessoas responsáveis por escrever, corrigir e publicar tem um grande papel principal, é de importância delas fazer com que a notícia seja compreendida facilmente por todos os que a ela tiverem acesso.

É notório ver que algo novo, quando publicado, se torna febre, não só no país como também

pelo mundo.

Na atualidade, os jornais são algo importante e que não deve se extinguir, principalmente o nosso Jornal O POVO.

Pela sua importância, venho aqui dar-lhe os parabéns e agradecer pelos seus 95 anos de notícias, programas, observações, registradas e postadas para todo o país e mundo.

Parabéns Jornal O POVO.