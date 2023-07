Eu pensei em você não apenas só uma, duas ou três vezes, e sim, milhares de vezes.

Eu pensei que fosse pra sempre nós dois juntos, mas pelo visto não éramos. Infelizmente acabamos tomando um caminho totalmente diferente um do outro, agora cada um não sabe mais nada do dia e da vida do outro.

Eu pensei em queimar as cartas que eu lhe escrevi, mas não tive coragem pois me lembro de quando comecei a escrever, com os pensamentos do Felipe criança, que sonhava em escrever uma cartinha pra menina que ele gostava e se declarar para ela. Quase que você conseguia realizar os sonhos do Felipinho, mas infelizmente não acabou realizando todos eles.