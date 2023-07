A maldição

Os pingos de chuva que molharam o meu cabelo ao chegar perto denunciaram que você não seria uma simples garoa, mas uma violenta tempestade.

Como qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, eu poderia ter virado os pés para longe e me escondido em algum lugar, qualquer lugar que me fizesse estar segura. Poderia e deveria.

Contudo, ao invés disso, finquei os meus pés ao chão, fechei o guarda-chuva e abracei a tempestade ao chegar. Depositei os seus raios no colo, acariciei as suas trovoadas e enxuguei a enxurrada de caos que veio junto.

Pairei no âmbito da tua existência e me fiz alicerce, morada segura para que pudesse ficar e se acalmar. O seu caos era o meu caos, os seus raios me atingiram e derrubaram as paredes desse lar.

Você veio como tempestade, mas tornou-se garoa. E como garoa decidiu-se por fim, pôr fim; foi para longe, para um novo território. Me deixou jogada nesse escuro sozinha, com as paredes de casa ao chão, com o coração em pedaços nas mãos.

Deixar a chuva banhar o meu corpo nunca foi um problema, pelo contrário, me deixo banhar e levar. Entregar-me é uma das minhas maiores bênçãos, mas em contrapartida é também uma das minhas maiores maldições. E mais uma vez fui amaldiçoada.