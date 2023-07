Depois de três drinks, duas long necks e um shot duvidoso, eu me pergunto se você ainda pensa em mim. Se você conseguiria chegar agora nesse bar de esquina em 5 minutos. Se você conseguiria me amar no breu escuro do meu quarto ou na parte de trás do meu carro. Penso em teu corpo, teu cheiro, teu abraço, teu laço, você. Se você conseguiria me amar nessa noite tão conturbada, nessa energia tão caótica.

Eu nunca quis te machucar, meu bem. E sim,eu ainda penso nos nossos sinos de casamento, no vestido de noiva, no teu terno, na lua de mel, no nosso entardecer e amanhecer.

Mas, mesmo depois de me perguntar tantas coisas e achar respostas para quase três, te espero no amanhecer do anoitecer de cada dia debaixo daquela coberta que a gente bem conhece. E se perguntarem, você sabe que eu sempre estarei a apenas 3 palavras de distância que me aproximam de ti.