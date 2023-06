Olha, na hora que eu entrei no mar, parece que Iemanjá puxou meus pés e eu pude ver a profundidade que se faz dentro do nosso ser. De nós dois. E eu conversei com ela, expliquei minha situação e, como quem escuta sussurros nas portas e segredos entre as paredes, ela me escutou e me aconselhou do jeito dela, que eu nem entendi muito. Mas, dizem que mãe é mãe, e eu acredito. Aos poucos, ela me expulsou do seio materno e eu quase chorei pra voltar, embora soubesse que no outro dia estaria lá de novo, falando de você pra ela, pro mar.

E como quem não entende a resposta de orações senão por sinais, um casal com uma bebê na praia, justo onde eu estava minutos antes, já fala o bastante, não? Se não entender, tudo bem. Case-se comigo e eu explico melhor as loucuras da vida, do mar, explico sobre Iemanjá, explico sobre a areia e explico sobre as estrelas. Mas, explico principalmente sobre como a ressaca dos meus olhos se acalmou quando viu tuas constelações queimando nas tuas órbitas. Fogo e água no mais puro estado humano. No amor. Quem diria.