O fato de amadurecer delibera uma responsabilidade que é imposta quase à força em cima das pessoas. Tem gente que amadurece com 13, tem gente que amadurece com 25, tem gente que amadurece com 18. Nunca é uma coisa certa.

É pensado que, se eu fiz algo e ele deu certo ou errado, aquilo irá contribuir para o meu futuro, será algo que em um momento que vai importar e ter feito a diferença na minha vida.

Tenho a impressão que alguns pais não pensam assim.

Que o pai, quando o filho já tiver maioridade, irá usar o argumento de que faz isso como um favor e que não tem a obrigação de ajudá-lo, que deixa ele usar do teto, da cama e se alimentar como parte daquele favor, e que tudo que foi feito até hoje tem que compensar pra ele no futuro.

Que a mãe vê todas essas ações, tenta fazer diferente e, no final, faz a mesma coisa, porque talvez a família agiu assim com ela e acha que isso a fortaleceu.

No final, a pessoa que no início falava de amadurecer, se sente culpada e acha que amadureceu de forma errada. Que a palavra desgosto, proferida por seus pais tantas vezes, é uma das palavras mais nojentas que já escutou e escuta.

Que era melhor realmente desistir de tudo e terminar o que nem começou.