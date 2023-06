Nano Bolsa e o Mercado de Luxo

Semana passada, a empresa MSCHF lançou uma bolsa micro no mercado de moda, em específico, no mercado de luxo. A bolsa só pode ser vista quando colocada dentro de um microscópio. O que nos leva a questionar o porquê desta bolsa. A ideia que a permeia é simplesmente ser uma bolsa de luxo. Não se pode levar absolutamente nada dentro dela. Porém, quando colocada dentro de um aparelho microscópico, pode-se observar que ela é uma bolsa da Louis Vuitton. O que gera um impacto diferente no consumidor.

O intuito de tudo isso é vender uma bolsa, mesmo que microscópica, e abastecer o mercado de luxo. Afinal, o que se compra não é um produto, mas a ideia. Com tudo isso, nota-se que o mercado de luxo e da moda se alimenta da ideia e não mais das funções dos produtos.