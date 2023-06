O tic tac do relógio me pareceu alto demais, embora ele estivesse na sala ao lado. Eu não sabia te encarar, olhar nos teus olhos e dizer que tudo era apenas brincadeira. Pois não era. Reli novamente o bilhete: "Estão ansiosos para conhecer o seu Caronte?". Criei coragem, olhei nos olhos do meu noivo e o beijei. Criamos teorias, falamos mal de algumas pessoas, choramos juntos. Embora tudo, acho que estou sendo traída, mas em iminência de morte, isso não tem importância. No final da noite, estávamos bebendo vinho na varanda, até então, conformados com qualquer fim que tivéssemos ainda naquele dia ou noutro. Levantei-me depressa quando escutei batidas na porta. Quando vi, era o carteiro. Mais um bilhete: "Hoje não, talvez amanhã. Não me espere acordados, pois não irei. Mas também, não tardo.". Quando voltei para minha varanda,com o bilhete amassado de ódio, não encontrei meu noivo. Mas escutei um tiro. Dois. Três. Quatro. Iam chegando mais perto. Cinco. Seis. Sete. Alguém bate na porta. Corro. Passos compassados, altura mediana. Nove. No fim, não sei como vim parar nessa barca de água escura e pessoas avulsas. Onde está meu noivo? Quem está nos levando? Quem conduz esse barco? Eu não sei. Não sei como vim parar aqui. Observo todos em minha volta. Dois bêbados caídos, 3 mulheres que parecem ser velhas demais para estarem vivas. Aceito. A barca. A morte. Meu assassinato. Meu ex noivo vivo.