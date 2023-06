Dragão Fashion Brasil e padrões de beleza

Há uma semana cidade vivenciava uma experiência única com a moda local e nacional. O DFB é o maior evento de moda autoral da América Latina. Entretanto, esse encantamento pelo mundo da moda não foi tão bem vivenciado pela equipe de backstage e os modelos. Uma estilista de marca local está sendo acusada de racismo e gordofobia com os modelos. Segundo a estilista, eles não condiziam com a sua "marca", o que nos leva a questionar sobre os padrões de beleza ainda impostos na sociedade.

Será que, de fato, a moda está mais inclusiva e preocupada com corpos e pessoas reais ou será só um movimento que ajuda a elevar a marca a um patamar mercadológico favorável?

Diante de toda essa sistemática, poucos foram os desfiles que se viu modelos gordos na passarela, modelo masculino gordo, nenhum. Alguns desfiles específicos que possuíam um casting mais inclusivo. com pessoas trans, gordas, negras, entre outros.

Urge pensar sobre a moda na atualidade e a quebrar tantos tabus que se estabelece dentro desse meio, afinal, a moda é para pessoas reais, muito diferentes das passarelas.