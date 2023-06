Hoje é dia seis. Amanhã sei que às seis da manhã estarei a sonhar contigo

e às sete do sete, estarei a comemorar mais uma sorte ao teu lado

mas no dia

e à noite

sempre serão só nós

no plural singular do nosso duo de amores e felicidades

e às oito, no oitavo andar, irei gritar ao mundo que a oitava maravilhosa sou eu e você. E que às oito da noite estaremos a partir para encontrar 800 possibilidades de ser feliz fora daqui, fora das 4 paredes que me deixam impossibilitada.

sonhara com um mundo cheio dos nossos sextos sentidos, que vêm além dos 99 possíveis acasos.

e amanhece mais uma vez, mas já são nove do seis. e às seis, eu estarei sonhando com você, num jardim, e me afoguei.

morri sufocada com as 10 formas que eu escrevi de te amar. e às 10 horas, despertara de um sonho cheio de mil sentidos diferentes.