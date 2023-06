Sombra do "mei dia"

Muito se fala de como a nossa terra ficou mais quente e as ondas de calor parecem que não passam. Mas, se esquecem que isso só aconteceu pelo desmatamento excessivo e pela falta de responsabilidade.

As árvores fazem um grande papel de neutralizar a nossa famigerada quentura. Se a cada árvore derrubada, 3 fossem plantadas, tudo estaria bem melhor. Mas está acontecendo o contrário.

A conscientização de meio ambiente deve chegar para todos, e todos devemos fazer a nossa parte. Cuidar, proteger e zelar pelo nosso ar, oxigênio, ventos agradáveis e uma sombrinha de um pé de planta "mei dia". Cuidado que, com absoluta certeza, será retribuído com muitos bons anos de vida mansa encostado na mangueira lá do quintal.