Oi, eu nem sei por que eu te deixei entrar no meu coração ou por que eu quis entrar no teu. Eu não sei por que eu te conto as melhores mentiras que eu pude inventar nos 17 minutos que eu demorei pra te responder ou na 1 hora e 30 minutos que eu durmo de tarde. Eu não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Só sei que eu não queria te perder por mentiras, mas se continuar assim, vou te perder por conta de mim.

Então, vê se come direito, dorme bem, lembra que a tua mãe e tua vó precisam de ti, e não me faça falar dos teus primos caóticos. Não me faça falar dos teus sonhos. Não mude. Por favor. É quase um choro do meu coração ver você perder sua essência e deixar de frequentar o bar de esquina que é a vida.