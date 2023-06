Naturalmente Câncer

A natureza traz a liberdade que o mundo moderno não pode oferecer, o ar mais fresco, a sombra fria em um dia de calor, uma vasta diversidade de cores em diferentes plantas.

O mundo moderno tende a falar sobre a defesa desses locais, mas não faz o que propõe. A falta de cuidado com os ambientes naturais acabam tornando a defesa desses espaços uma coisa apenas de palavras ditas, mas ações não elaboradas.

Se contentar com o mínimo em relação à natureza é uma ação destrutiva, onde se faz pouco com o intuito de parecer que fez muito. Essa relação acaba camuflando os reais problemas presentes e deixando de lado o mal feito humano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As águas poluídas, as árvores sendo serradas, os animais se alimentando de restos do lixo humano e indo parar em locais que não são seus habitats.

Isso é uma guerra que deve ser lutada e desbravada até o fim da vida de cada um de nós, pois o ser humano é como um câncer na natureza, onde está corroendo ela até não poder mais.

O verde está deixando de ser uma cor viva e está passando a ser uma cor alarmante.