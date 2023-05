Sim, eu precisava de algo que me tirasse do meu próprio caos. Uma bebida, um livro, um vinho... Algo que viesse e fizesse algum tipo de sentido.

Algo que não precisasse de permissão, já que é algo livre. Algo que não precisasse de alguém sóbrio demais que falasse coisas que possuem sentido. Mas, quer saber? Nada, nunca, precisou fazer sentido.

Eu só precisava de um vinho, um livro, algo vivo, algo quente, algo que a gente sente. Eu precisava de você. E, então, você entrou pela porta. E me trouxe tudo o que eu precisava.

Talvez nada faça tanto sentido quanto o que não precisa fazer. E isso é você.

Já que meu caos me condena, que ele me condene a ti. E não as outras versões de mim.