Eu sou do tipo daqueles bem clichê, sabe? Daqueles que sonham em ter aqueles romances de filme, onde ela é a musa da minha vida e que construímos uma jornada, uma vida toda juntos. É só apenas com ela que eu quero estar, vivendo a vida do melhor jeito. Mas acho que às vezes isso não é capaz de acontecer, pelo simples fato dela não gostar de mim como eu gosto dela e isso me complica. Ela vive falando sobre seu amor, do garoto que ela tanto gosta e que, no caso, não sou eu, pois infelizmente não faço o tipo dela. Mas seria bom se pudéssemos ter um romance pois, pelo jeito que nos tratamos, fica parecendo que somos quase um casal e que daríamos super certo se nós tentássemos ser um de verdade.