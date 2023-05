Geração das telas

Telas nos rodeiam desde que acordamos até o horário que vamos dormir. Elas estão presentes tanto na vida dos jovens quanto na dos adultos. Pesquisas apontam que, pela primeira vez na história, o QI dos filhos é inferior ao dos pais. Sabe o que as telas têm a ver com isso? Estamos numa geração totalmente dependente da internet, mesmo sabendo que o uso exagerado é prejudicial, pode causar depressão, dificuldade de relacionamento com as pessoas, dependência etc. Não estou dizendo que a revolução digital é ruim. É a partir da tecnologia que conseguimos informações, falamos com familiares/amigos, entre outras coisas corriqueiras. A real questão é o uso constante dos jovens. Eles precisam aproveitar a vida, e a vida não é uma tela.