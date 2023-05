Delírios de consumo e o consumidor contemporâneo

O filme retrata, de uma forma lúdica, o consumo compulsivo da personagem principal. Os manequins falam com ela, as roupas, as lojas. É uma relação amorosa e contemplativa. E isso não difere muito da realidade. Cada vez mais os consumidores buscam marcas e lojas que ofertam essa experiência transcendental. A experiência do consumo é para além do produto, precisa ter uma relação sentimental.

Grandes marcas internacionais utilizam essa estratégia. A Balenciaga, sob direção do Demma, oferta produtos exóticos e que são considerados "fashion icons", com o intuito de lucrar e alavancar o valor simbólico da marca. Sim, vivemos em um mercado que nosso consumo deixou de ser algo funcional para se tornar um sonho, um ideal. Ficar atento a esses gatilhos é importante para não se assemelhar à personagem Becky.