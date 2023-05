Hoje, as cortinas do palco mundano se fecham à Padroeira da liberdade, lenda, ícone, revolucionária & rebelde Rita Lee.

As pessoas que apreciam algum tipo de arte no geral ou só são humanas e um tanto empáticas sentem o chute ríspido, fino e sorrateiro na boca do estômago. Em momentos de perda assim, sempre me vem à mente a importância da pessoa (anônima ou não). Aqui, recordo a trajetória espaçadamente, pois Rita nunca foi uma escuta ativa em meus fones de ouvido, mas nem por isso sinto menos, justamente por entender a relevância tamanha dessa artista para a vida de muitos e para a VIDA DA MÚSICA/ARTE.

Escutar comentários ignorantes, egoístas, medíocres e simplistas, por exemplo: 'ah, usou muita droga - também o tanto de droga que usou, a vida cobra', inviabilizando todo o histórico e o peso de um ser humano me deixou mais triste ainda.

O ser humano me enoja.

''Que Deus me livre e guarde de você."

Que Deus me guarde de gente assim, sem coração, desrespeitosa e que fala o que bem pensa doa a quem doer.

Salve, Rita Lee