Uma prece para Magnólia

Saí para caminhar, sem rumo, ao passar por um posto uma mulher bem aparentada sai atrás de mim e solta um arroto que me assusta. Ela se desculpa envergonhada e disse que não estava bem, percebendo sua embriaguez resolvi a acompanhar prezando pelo seu bem-estar. Ela me elogia, disse que eu era um bom rapaz. Perguntei o motivo dela afirmar que não estava bem, afirma que era porque estava bêbada e remodelo o questionamento para pôr que estava bebendo. "Minha filha não me dá atenção, mesmo eu a bancando". Ali vi todo o peso da solidão em um ser humano, seus olhos cheios de lágrimas e a liberdade vista na forma de bebida. Penso se não estou eu mesmo me sentindo solitário, ao ponto de conversar com uma estranha ou se estamos todos ao ponto de não conversar com quem amamos.