O falso poder

Na sociedade contemporânea, as notícias chegam mais rápido por todo o mundo graças à internet. Os famosos, os memes, as notícias, todos não têm pausa e isso virou um entretenimento não seguro. Não só pelo fato do vício, mas também por que a uma grande possibilidade de o que se receber poder ser falso e extremamente exagerado.

Ah, as famosas fake news. O que é uma novidade, pode se tornar uma bola de neve de problema transmitido por esses pequenos invasores da internet. O que era para ser um local seguro, se torna de extremo perigo graças a esse enxame de palavras falsas e acusatórias, sem fontes nem histórico confiáveis, mas que todos acreditam, pois na internet é um crime ter indícios de dúvida.

Um exemplo foram as fake news durante a pandemia em relação à vacina, o que era uma "gripezinha" se tornou a morte de quase 15 milhões de pessoas (isso sem contar as que não foram registradas).

Dessa forma, é notório que a sociedade ainda está propensa a confiar em tudo que se diz, mesmo com confirmação de que a fonte não é segura. O pior, os órgãos à frente disso parecem tentar impedir de maneira superficial, o que acaba não modificando em nada os resultados.

O mundo necessita de mudanças significativas e que façam a diferença, para que assim o futuro não repita o passado.