Hoje tive a coragem de aceitar que não dá para fazer nada que possa mudar o nosso destino ou o nosso final, pois o que passou se foi e não volta mais, cada um fez sua escolha e por aqui estamos. Distantes novamente um do outro, sem ao menos lembrar da existência de um do outro, creio eu que esteja, pois sua falta ainda me machuca, não aceitei fácil a nossa distância, que tudo que fizemos foi apenas de passagem. Por isso, que eu escrevo essa carta aberta para você e dizer que eu não me relacionei com ninguém, pois não tenho tanta conexão com as outras como eu tive com você. Talvez você acredite, talvez não mas o que eu estou falando vem realmente lá do fundo do meu coração.