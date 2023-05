A moda é sustentável, mesmo?

Ultimamente uma das preocupações do mundo fashion é a sustentabilidade. Pois, uma nova geração de consumidores busca a preservação ambiental. Mas, será mesmo que a moda pode ser sustentável? Há sempre novas coleções, novas tendências e tudo isso é conhecido como fast fashion. Um mercado altamente rápido e que o pós-consumo não é mensurado. Aliado a isso, temos grandes empresas que embarcam na causa somente na perspectiva da venda e não por ser uma preocupação essencial à empresa. Felizmente, já se tem marcas no mercado que se preocupam com a pauta ambiental e comercializam produtos de caráter de design e de inovação ambiental.

De fato, a moda necessita ter um olhar crítico e analítico para uma das coisas que ela mais produz que é o lixo. É necessário pensar na moda do pós-consumo. É necessário pensar na moda no geral no atual cenário mercadológico e ambiental.