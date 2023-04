Pelo peso do meu chapéu

Brinco agora de outra maneira, sempre com ele me acompanhado, pois me ajuda com sua força. Ele me inspira a não querer ouvir o choro da minha irmã novamente, como naquela noite em que não conseguimos vencer o dia, mas sim o dia que nos colocou para dormir. Mas estranhamente não fiquei triste por ter perdido, até porque ele também me ensinou que da maneira que vivemos, vivemos por batalhas, mas não aquelas batalhas que se elege um ganhador, e sim daquele que sai menos ferido.