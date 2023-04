Palavras entrelaçadas

Palavras. Não seria incomum pensar que o código genético humano, na verdade, está incumbido das palavras. O ser humano nasce enfeitiçado pelo domínio desses conjuntos de letras atreladas aos significados: o bebê ao tentar replicar fonemas, a criança aprendendo a escrever e a ler, o adolescente e o adulto desbravando a literatura. Buscamos as palavras durante toda a nossa a vida, embora muitos possam não demonstrar afinidade, é impossível não estar rodeado ou ter contato com as palavras durante o dia. Contudo, definitivamente, a forma mais performática e profunda desses vocábulos é a literatura, embora não seja vista como essencial. É aí que reside a contradição de enxergar uma parte do uso da língua, o bem primordial da humanidade, como infrutífera, ou apenas para o entretenimento. A literatura é o hipotético e a consolidação da vida, o crítico e o alívio, um exercício espiritual para alcançar um estágio de transposição para uma realidade. A leitura nos move.