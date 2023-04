O poder de ler

A educação é um tesouro,

Que deve ser cultivado com amor e fervor,

A leitura é a chave para o conhecimento,

Que abre as portas do sucesso e do bom pensamento

Através da leitura, viajei em aventuras,

conheci personagens aos montes

e descobri que a educação é o caminho,

para alcançar os mais altos horizontes

Cada livro é um amigo fiel,

Nos acompanha por onde quer que a gente vá,

Como uma luz que nos ilumina,

E nos guia pelo caminho da sabedoria e disciplina.

A leitura é a arma mais poderosa,

Nos ajuda a transformar o mundo em um lugar mais justo,

Com ela, podemos mudar nossa vida,

E fazer da nossa trajetória uma verdadeira "epopeia"

Por isso, meu amigo, nunca deixe de ler,

De se educar, de se instruir e aprender,

Pois a educação é a chave para a nossa evolução,

E a leitura é a luz que nos conduz à realização