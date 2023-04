A leitura fez parte da minha vida desde sempre, pelo que me lembro. Lembro que eu tinha uma enciclopédia com todos os animais selvagens (ao menos eu achava isso) e eu andava com esse livro para todos os lados, ele era meu confidente de brincadeiras e imaginações.

Na adolescência fui agraciada com as confidências dos diários. Lembro que tinha muita aventura, tinha raiva, mas também muitos amores, a maioria não correspondidos. Ali eu era livre para ser quem eu quisesse sem amarras. Na prática, eu tinha vergonha de ser eu, sempre escondida dentro de roupas frouxas e maquiagem, mas na teoria estava tudo nos conformes, afinal lá, como foi dito, eu era eu mesma.

A adolescência cumpriu seu papel e durante esse período eu realmente criei minha identidade e, no fundo, me senti bem com ela. Cresci rodeada pela escrita, anos depois escrevi meu primeiro livro (e-book) que se chama "Lembrei de mim", essa prática de leitura e escrita me acompanha e acompanhará pela vida toda, ouso dizer. É onde eu consigo me concentrar, confesso que na fase adulta a concentração se tornou uma relíquia, um tesouro de conseguir, mas sigo tentando e escrevendo enquanto isso.

Ler é viajar sem sair do lugar, muitas vezes, é refúgio e acalento.