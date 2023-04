O ano começou chuvoso dentro de mim. Mas, tem coisas na chuva que a gente não consegue explicar. E minha chuva estava incompleta. Até que você chega com a tempestade nos teus olhos e me dá a descarga elétrica que eu tanto precisava para voltar a vida. Eu chovi ano passado inteiro. E eu te amo desde o início do ano. Engraçado que ainda é fevereiro...