Ser ou não ser: eis a questão?

Ciclo de produção. Nascer para produzir. Crescer produzindo. Morrer por produzir. Questionamentos sobre questões de existência sufocados por uma sociedade do cansaço voltada para o desempenho na positividade desbalanceada, reduzidos ao vazio do pensamento. Quando se pergunta "o que você é?", geralmente se resume ao que se faz da vida, sendo muito mais fácil definir o que não é. O que exatamente significa existir? A significância do ser humano é subjetiva, mas, no fim, costuma ser reduzida a mesma função: produzir. Embora não se tenha necessariamente ordem para viver, no nosso viver cria-se uma linha temporal repetitiva para a maioria, com mudanças só numa minoria. A criticidade sobre questões existenciais não costuma durar muito tempo, já que, logo em seguida, deve-se voltar ao ciclo nascer-trabalhar-morrer mediada pela sua insignificância de produção. Afinal, essa minha reflexão não pôde durar mais além desse momento de escrita, e a sua, provavelmente, também não vai se estender muito além da leitura deste texto, são questionamentos que batem à porta quando a produção não equivale ao retorno. "Viver é inevitável [...] o ser às vezes sangra" e também cansa, mas voltamos ao cíclico. Hora de produzir.