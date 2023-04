Eu sei, nada disso faz sentido e sinceramente? Geralmente não faz, mas a vida é isso. A vida é inesperada e acaba com a gente. E ainda assim, faz todo o sentido; vale não só a pena, mas um galinheiro inteiro.

Algumas pessoas me alertam sobre eu não fazer sentido em relação às minhas pequenas enormes tragédias porque eu vejo além delas. E eu não vejo além de nada, mas me proíbo de deixar que eu me torne alguém que seja isso: o que sobrou de tragédias. Eu não sou uma tragédia, nem você é. Faz sentido para você?

Ninguém nunca disse que a vida seria tão difícil, como nunca foi dito que não seria. Fomos jogados aqui com uma promessa de livre-arbítrio como se fossemos capazes de saber o que fazer com as nossas próprias vidas; e adivinha? Ninguém sabe. Além disso, esse livre-arbítrio é genuíno ou só até onde for conveniente para o outro?

Talvez nunca saibamos.

Mas apesar disso, sei que você dá o seu melhor e se feito de fortaleza, tal como sei que não há respostas para todas as coisas. Às vezes o que precisamos realmente, ao invés de respostas, seja uma reação. Uma autorreação, não uma reação do outro.

Reagir não é sair ileso, reagir é sair ainda que os hematomas estejam em chamas. Reagir é ergue- se ainda que a sua caixa torácica esteja pelos ares. Reagir é adentrar em um barquinho de papel que está sob naufrágio de um mar de lágrimas e fazer o possível para que ele não se desmanche no caminho.

Reagir também é soltar-se das próprias amarras, do que o seu costume o fez refém. Reagir é fazer exatamente o que têm feito até aqui, o que têm o mantido aqui. Reagir é sobreviver para enfim poder viver.

E não! Não é simples como na teoria, mas você vale a batalha. É um processo! Como a maior parte de todas as coisas são.

Mas você vale a briga.