Depressão e moscas

Há sempre uma mosca rodeando a minha cabeça, já fiz de tudo, mas ela não sai de lá, procurei tratamentos e remédios. Independente de para onde vou, ela está lá, parece se antecipar e chegar antes até mesmo de mim. A solidão que sinto, pois pareço ser o único incomodado, a tristeza pela qual ninguém se compadece. Há dias em que estou bem, até lembrar da existência da tal e voltar a esmaecer, piores são os dias sem companhias onde tenho somente a maldita comigo, zanzando pelo meu quarto e mesmo quando parada se apresenta inquieta. Já me pergunto se é mais fácil se livrar dela ou de mim, já que já não há tanta diferença entre um e outro, assim me livro, também, da sensação de que sou eu o lixo por quem ela procura e me pergunto constantemente se vale a pena assim viver esse sofrimento.