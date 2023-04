Cidade de concreto e neon

Saí em busca da independência e encontrei minha liberdade. Com todas as consequências e as benevolências, levantei voo num nascer do Sol. Mais rápido que o tempo, vivendo por um momento, parti sem olhar para trás. Prometeram um sonho de concreto e luzes neon. Juntei meus cacos e minhas pontas soltas, voei em meio às batidas do som. Guitarras altas, baterias ajustadas ao compasso do coração, vozes vorazes que cantavam, rasgavam minha alma e que me expuseram aos meus dons. Me encontrei na cidade grande, pois ali não tive que me encolher. A sensação de caber, pertencer, encontrar seu lugar no mundo. Descobri novas formas de viver e crescer. Ser livre tem seu preço, eu paguei caro porque mereço meu próprio lugar ao Sol! Não desisto, persisto, pois sei que vou sobreviver. Vivendo cada dia na correnteza, seguindo o fluxo e buscando o que é bom.