Meu bem,

Não sei como começar. Um "eu te amo" ou um "obrigada por tudo" não resumiriam o quanto você foi e é importante na minha vida. Assim como, um "me desculpa" não resumiria a dor do meu coração. Meu amor, eu me transformei em artilharia. O rumo da minha vida seguiu outro rumo e eu nem pude controlar. Eu te amo. Se é que isso significa alguma coisa. Já parou para pensar em cada coisa que sai da nossa boca? Cada mínimo erro de métrica, cada munição que não precisava ser usada... E eu, que falei tanto de amor, decretarei nosso término. Mas, não é por falta de amor. É por conta de mudança, distância, ânsia, náuseas de não te dar o mínimo. E eu espero que você me espere, porque eu sempre estarei no mesmo banco, esperando as mesmas histórias, com os mesmos lábios que me ensinaram o que é amor. Eu te amo e te espero nos meus sonhos, em meu ser. Eu te espero aqui. Sempre e sem saída. Para o amor da minha vida.