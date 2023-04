Oi leitor, hoje trago algo diferente que geralmente eu trago nos meus textos. Hoje escrevo sobre o que sempre quis expressar, falar algo que está dentro do meu peito há muito tempo, mas não é sobre sentimento de ninguém e, sim, algo oposto, raiva. Isso é, por que as pessoas se incomodam com as coisas alheias? Por que as pessoas clicam nos 'storys' de alguém e julgam o que postaram? Qual a necessidade de clicar e se incomodar com a felicidade da pessoa, o que a vida dela vai te acrescentar na sua, ir 'stalkear' o perfil da outra pessoa que ela repostou ou marcou nos seus 'storys', sendo que você não vai encontrar nada interessante, que não tem nada a haver com a sua vida... cada um tem suas amizades então deixem a amizade da pessoa do lado em paz.