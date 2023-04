No primeiro dia houve grito. No segundo, o silêncio. Opostos, que às vezes tendem a mesma semântica. O grito do âmago do socorro, o silêncio da superfície do grito. As "antíteses-sinônimas" que permeiam a história brasileira desde "o início" que está na boca do povo causam o grito-silenciado, o silêncio-gritado. Às vezes, só muda o sujeito por um tempo, mas os sujeitos do grito e do silêncio não mudam, o uso das antíteses persiste no presente, conservando o desarmônico. Quando virá o grito único da alegria e o silêncio da paz? Talvez nunca, já que o ser humano já nasce com o grito. Mas a sinonímia não é mais a mesma quando esse grito deixa de significar nascimento para ser sinônimo de resistência e o silêncio deixa de ser pacífico para ser a consequência ou a necessidade do grito. É aí que se descobre que o grito e o silêncio não são antônimos como se pensa.