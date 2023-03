Um texto para superar o apelido

Seus olhos estão cheios de lágrimas. Calma, você ainda é a Pequena Lua, só que com o coração partido. Chore, se recupere, afinal, você que traz chuvas a noite e mesmo assim todos te olham com admiração e desejo. Menos ele, ele é diferente e confuso. Por isso tu choras, porque você não nunca o terá. Ele não te escolheu, mesmo você o escolhendo. Você chora, porque lembra de todas as memórias e do quanto elas são incríveis e importantes. Ele que te deu esse apelido, Pequena Lua, você ama o significado, eu sei... você ama, mais ainda, ele e tudo que viveram juntos. Se cure, afinal, é isso que ele quer. Ele te quer bem.