Esses dias assisti ao filme "Mil Vezes Boa Noite" e analisei como as profissões conseguem mudar o mundo, em especial, a minha! Como estudante de Jornalismo e já ingressa no mercado, posso reconhecer o poder de fala que proporcionamos para outras pessoas menos favorecidas. No filme, mostra o retrato de uma fotógrafa que registra ambientes de guerra, o intuito dela, é chamar atenção do governo para essas pessoas que vivem em ambientes desprotegidos! Para quem assistiu, fica reflexão, através das fotos ela consegue que essas pessoas sejam assistidas pelo governo e orientadas para melhor solução no lugar! Assim é o Jornalismo, conseguimos o poder de mostrar e gerar soluções para pessoas de diversos lugares e em diversas situações.