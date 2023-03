Ao som de você

Como expressar agora o que tenho no peito e nas minhas lembranças? O vento batia igual, as ondas quebravam diferentes umas das outras, o sal do mar não havia mudado nada, a cor da areia que estávamos sentados ainda brilhava com a luz do sol banhando tudo, crianças e bichos brincavam em nossa frente demonstrando toda a beleza de uma alma pura e sem perdimento.

Eu te admirava como um pássaro ao ver o deslumbrante céu azul, mas existia medo de uma pessoa que já andou de bicicleta uma vez e se machucou. Tentativas e mais tentativas para que ocorresse tudo, consegui pegar em sua mão e dar carinho, brinquei com elas mesmo fingindo até mesmo serem minhas, mas você tem o poder de saber o tempo certo de tudo, no meio de nossas brincadeiras me fala palavras em meu ouvido.

Essas palavras em questão me enfeitiçaram e me levaram a provar dos desejos de sua boca, palavras me acorrentaram, essas mesmas palavras me deram coragem de fazer o que fiz e o que você também queria, suas unhas em minhas costas, sua mão entre meus cabelos, nossa coragem enfrente a lua, suas vontades e desejos sendo realizados alí.

Sentir você em minhas mãos, em meu domínio me deixava bem mais capaz de entregar tudo o que quisesse, naquele momento você foi minha ao som de mar e luz de lua para comprovarem isso.