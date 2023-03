Para todos os que fizeram o meu peito de morada (parte 2)

O que vocês não me disseram era que sim, havia um padrão que eu seguia pelo cheiro, sem tomar a menor ciência. E que havia sinais que eram ignorados, que eu colocava muita fé onde não deveria haver nenhuma. Eu precisava de cuidado.

Vocês não me contaram que eu não sou apenas a minha intensidade e que apesar disso, é ela quem faz de mim genuína. A minha intensidade é a minha felicidade desenfreada, sem dosagem. Eu sou, sim, intensa, assim como tudo o que eu sinto e me compõe. Essa é a minha língua, é quem eu sou.

E é ela quem faz de mim suas lembranças. É ela quem me coloca no posto de lembrada. Porque eu sei, como vocês sabem, que eu sou a mulher que vocês perderam. Eu sou aquela que esteve e já não está. Eu sou quem entrou em seus respectivos mares e nadou, eu sou a chama que queimou e já não queima em vocês. Eu sou certeza e verdade. O meu lado não é o do arrependimento, do lado de cá a consciência não pesa. E eu não sinto muito por vocês, não

sinto nada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eu sou uma perda, enquanto vocês são só livramentos. Vocês são dois, mas eu sou muitas.