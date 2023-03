Metade da laranja

A metade laranja, um amante de alma. Somos tão diferentes, mas tão iguais. Tudo que eu te conto sinto que você já sabe. Não tenho medo de te contar nada, porque para mim você já faz parte, para mim você é a minha pessoa. Te amo tanto que me dói não te ver todos os dias. Me dói não te abraçar, não te tocar, não olhar nos seus olhos. Me dói não conseguir olhar nos seus olhos, porque quando eu te vejo é como se o ar fugisse dos meus pulmões e as palavras corressem da minha boca. E a sua risada, eu amo a sua risada. Ainda lembro de quando você sorriu para mim pela primeira vez e fez o meu mundo virar de cabeça para baixo. Enfim, eu só queria te dizer que você incrível e eu te amo.