Quem sabe eu tenha a sorte

Sentimento é uma droga que te vicia, que conforme vai se dissolvendo em sua boca e você sente o gosto dela, ela te inebria e provoca sensações fora da realidade. Muitos têm a sorte de sentir o gosto doce, mas uma grande parcela, como eu, tem talvez o azar de sentir o lado amargo dessa droga. Eu já estou acostumado com esse gosto amargo, ruim e doloroso. Talvez quem sabe um dia eu tenha sorte de sentir o outro lado, no meu caso, o amor é meu objetivo primordial. Quero sentir o lado de um amor reciproco, sentir o gosto bom do que é o amor, porém, já que não posso sentir esse outro lado ainda, diferente ainda o lado amargo para mim ainda será o gosto mais doce que eu já pude sentir.