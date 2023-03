Para todos os que fizeram o meu peito de morada

Você deve estar achando que isso aqui é sobre você e eu não o culpo, mas eu me desculpo e refaço o enunciado, ou melhor, o esclareço. Isso aqui é sobre mim, de mim para vocês. Vocês me ensinaram a pedir desculpa pela minha intensidade quando eu sempre esclareci ser uma mulher imensa, expansiva e sólida.

Vocês me fizeram acreditar que ser intensa e imensa era demais, muita coisa para lidar. Logo, o problema estava em mim e eu queimar era a única justificativa para os seus erros, ainda que os seus erros viessem de escolhas suas.

Vocês se aborreciam por eu ser vista, quando vocês também me viram. E esqueciam que ver e enxergar são coisas distintas. Se aborreciam, mas me viam como todos: superficialmente. Vocês nunca me enxergaram, apesar de eu ter me despido muito além dos seus olhos.

Vocês se espantaram pela agressão do que lhes antecedeu, mas optaram por agredir com mais força e mais vezes. O espanto era por ter visto até onde eu era capaz de aguentar? Ou por ter entendido que essa capacidade era como um aval para vocês virem e causarem o seu

próprio estrago?

Vocês usaram as minhas palavras contra mim, me tiraram de contexto e me fizeram duvidar da minha

própria sanidade.

Vocês alegaram amor infinito quando o amor era de palha, líquido.

Vocês foram mais do que infiéis, foram tiranos desleais.

Vocês surratearam de mim a vontade de outros e por me verem como condescendente, jogaram comigo como se eu fosse boa em jogar. Mas eu era alguém, não um jogo.

Vocês me causaram dores, criaram rachaduras no meu peito e pintaram uma versão de mim onde eu sou pequena, pouco, nada de mais. Foram tão incisivos que me fizeram acreditar; o meu coração que antes era morada acabou por implodir.