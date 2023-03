Brigas por asneiras. Besteiras. Sem pé nem cabeça. Ciúmes. Coisas que eu nem sei explicar, mas que me dariam uma coletânea de texto. Porém, não é isso que me assusta.

O que me assusta é esse silêncio da boca e do coração. Mesmo sentados lado a lado no carro ou frente a frente à mesa, tudo é silêncio. É como se esperássemos algo...

Como quando se espera pro leite derramar, quando se espera a comida acabar, quando se espera a música parar de tocar. É como se esperássemos o fim. Ou, pelo menos, o fim falar.