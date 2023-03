Visita do ministro da educação ao IFCE

Na última quinta, 23, o IFCE recebeu a ilustre visita do ministro da educação, Camilo Santana. Durante o encontro foram discutidos pontos relevantes e estratégicos ao instituto, como a necessidade de reforço dos investimentos. O reitor do IFCE, Wally Menezes, também apresentou ao ministro as obras do IFCE, se comprometendo em entregá-las com qualidade e dentro do prazo previsto. O grêmio estudantil também conversou com o ministro sobre as atuais pautas estudantis. A visita do ministro é importante, pois é uma oportunidade de entender de perto os desafios que as instituições públicas têm. Por isso agradeço-o e parabenizo-o pela visita. Parabenizo também o reitor Wally por sua preocupação e dedicação em buscar investimentos e parcerias que fortalecem o instituto e a educação em nosso país.