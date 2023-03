Um dramático shakeasperiano adeus

Tem dias que a saudade aperta como uma bomba atômica, e eu vou de eufemismo à hipérbole em questão de segundos. Eu exagero na pronúncia do teu nome em minhas doces alcachofras plantadas no sótão de minha alma. Eu tenho chorado rios e rios de poemas arrancados do peito num sopro gelado preso no estômago cheio de borboletas fúnebres. Eu tenho entorpecido as dores ao gritar porções de desaforos absurdos no teu cansar em tantas reconciliações. Eu tenho suplicado de joelhos o teu piegas voltar para os meus braços estendidos no varal com alguns alfinetes no quintal de casa. Eu tenho aumentado apostas no tempo de outrora, quando apostávamos fichas em um jogo entre nós dois que nenhum saiu vitorioso. Eu tenho no ápice implorado para que tu sumas de mim, como quando fugíamos de festas tristes e chatas. Eu tenho impossivelmente desistido de todos os devaneios sangrentos ao gritar tuas pupilas em uma saudade extensa de ti. Eu tenho dado inúmeros "até logo" para que um blefe fosse feito enquanto toda a sociedade assiste a um dramático shakespeariano adeus. E nisso eu fui de hipérbole a eufemismo para amenizar as pálpebras respiratórias cansadas no meu coração.