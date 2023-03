2020, do latim apocalypsis (Parte 2)

Sim, eu tenho medo dos toques em minha pele, da oratória sem o tecido de proteção, sem o álcool escorrendo pelas mãos, mas muito mais do que isso, é o medo que eu tenho de ser tocada novamente no peito, como fui nesse dia que por mais que eu implore, não chega ao fim. Tenho medo da fala não ser condizente com o que se é feito, se vou estar em posição de me defender emocionalmente. E mais do que isso, tenho medo do álcool que escorre pela garganta, não entender que o que eu tenho é vontade e não vício.

Me sinto presa em uma quantidade incontável de gaiolas; não posso sair na rua, não posso ir a lugares, não posso sair daqui de dentro. E ainda que saia, permaneço prisioneira.

Estou tentando respirar, mas até respirar é difícil. Estou tentando manter a pose, mas posar no equilíbrio requer uma força que eu já não sei se eu tenho. Estou tentando não me afeiçoar para não precisar me abalar. Estou tentando não precisar tentar.

Vejo partes de mim sumirem no ar como se eu fosse pó - ou miragem.

Seria eu um delírio coletivo e toda essa minha angústia uma perda completa de tempo? Ou uma pandemia é a resposta em cadeia para todas as minhas piores escolhas? Fala sério, não sou tão importante assim.

Eu sou um carnaval e sou feita de caos, há cacos de vidros nas minhas feridas e o meu afeto absoluto é veneno para a minha sanidade.

Parcialmente lúcida, nem sempre sã e verdadeiramente aqui, por hora.