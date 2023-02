Hoje fui diagnosticado com cardiopatia hipertensiva. Informado que uma alteração grave acontecera no funcionamento do meu coração. Tive que entrar na fila de espera para a conquista de um novo, porém, o doutor informou que isso poderia nunca acontecer. Sentei-me na varanda do meu quarto de hospital, acendi um cigarro, algo que não poderia ser feito, e ingeri toda a nicotina no meu peito, como um veneno mortal próximo. Pairando entre a fumaça e meus pensamentos, acusei-te como a principal causa desta doença, pois foi você quem me obrigou a fazer uma alteração gravíssima no habitual do meu peito - ensinar meu coração a viver sem você - e ele não foi capaz de se adaptar à nova circulação de tuas células marca-passo. E de tanto esperar um novo coração, e de tanto te esperar voltar, na mesa de cirurgia, eu morri.